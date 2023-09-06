محمد رمضان يكسر حاجز الـ12 مليون جنيه بفيلم «ع الزيرو» في دور العرض

نجاح كبير حققه الفنان محمد رمضان بفيلمه الأخير «ع الزيرو»، وما زال ينافس عدد كبير من الأفلام بدور العرض، حيث يذهب إلى السينمات من أجل مشاهدة الفيلم الذي يعتبر من الأعمال التي تحمل بين التشويق والإثارة.

إجمالي إيرادات فيلم «ع الزيرو»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم «ع الزيرو» حقق أمس 65 ألف جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم نحو 12 مليون و985 ألف جنيه بدور العرض.

أبطال فيلم ع الزيرو

يجمع فيلم «ع الزيرو» في بطولته مجموعة من النجوم بجانب محمد رمضان، نيللي كريم، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم وجومانة مراد والطفل منذر مهران، تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.

أحداث فيلم ع الزيرو

تدور قصة فيلم «ع الزيرو» في إطار إنساني مليء بالتشويق والإثارة من خلال شخصية حمزة دراجون، يؤدي دوره محمد رمضان ويعمل في مجال الموسيقى، وبسبب مرض ابنه الوحيد، يخوض معارك متعددة حتى يجد نفسه مع عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية.