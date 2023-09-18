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أسوان تطلق مشروع «مساحات آمنة» لدمج الوافدات السودانيات في المجتمع

كتب:

أحمد الأمير
10:02 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

أطلقت محافظة أسوان مشروع «مساحات آمنة» لدمج الوافدين السودانيين في المجتمع المصري، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

مشروع مساحات آمنة في أسوان

وعقد القائمون على مشروع «مساحات آمنة»، اجتماعا بحضور الدكتور ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وأفراح سيد حسن، وكيل الشباب بالمديرية، بمشاركة الوافدات السودانيات المستفيدات من المشروع. 

وخلال الاجتماع، استمع المسؤولون إلى آراء الوافدات السودانيات حول أنشطة المساحات الآمنة واستمراريتها، وتلقي طلباتهن ومقترحاتهن بشأن الأنشطة المنفذة.

وأعربت الوافدات السودانيات عن تقديرهن لتنفيذ مشروع المساحات الآمنة في مراكز الشباب بمركزي بدر والحصايا في مدينة أسوان.

دمج الوافدات في المجتمع المصري 

ويقدم المشروع للوافدات السودانيات جلسات الدعم النفسي والتوعية الصحية، ويدرس احتياجاتهن يوميًا من خلال فريق متكامل يضم دارسي الحالات وأخصائيات الدعم النفسي والمحاضرين ومتطوعي المشروع، ويهدف إلى تحقيق دمجهن في المجتمع المصري وتمكينهن من الاندماج الاجتماعي والتعليم والتوعية الصحية.

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