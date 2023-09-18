أحمد موسى: إقبال كبير من المواطنين على معرض أهلا مدارس بالجيزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على معرض أهلا مدارس بالجيزة، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

أحمد موسى: المواطنون في حاجة لمثل هذه المعارض

وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: «المواطنون في حاجة لمثل هذه المعارض؛ لما تمتلكه من منتجات بأسعار مخفضة تصل لـ50%، بمنتجات متنوعة من ملابس وأدوات مدارس وحلاوة المولد ومنتجات منزلية استراتيجية وكل ما يخص احتياجات المنازل».

وتابع: «حلاوة المولد في معرض أهلا مدارس بنصف الثمن، بدل ما المواطن يشتري علبة بـ400 جنيه يشتريها بـ200، وأوجه الشكر للشركات التي خفضت الأسعار لتلبية احتياجات الناس».

المعارض السلعية بمنتجات مصرية 100%

واستطرد: «المعارض السلعية بمنتجات مصرية 100%، وهذه المعارض فرص لتشغيل الأيدي العاملة، والتصنيع المحلي، والتخفيض شامل الشاي والزيت والسكر والأرز والمكرونة، بجانب الملابس والأدوات المدرسية، وكل مواطن أولى بتوفير 200 أو 300 جنيه من خصومات الأسعار».