«قومي المرأة»: حملات وأنشطة لدعم وتمكين السيدات بالمحافظات المختلفة

قالت إيزيس محمود، رئيس إدارة التدريب بـ«المجلس القومي للمرأة»، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظات التي تتم بها المشروعات القومية الكبرى لتحسين جودة حياة المواطنين، يقوم بدفع العديد للاستمرار بالمشاريع المساعدة، ومنها مشروع «حياة كريمة».

حملات لرعاية المرأة وخدمتها

وأضافت رئيس إدارة التدريب بـ«المجلس القومي للمرأة»، خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن هناك عدة حملات لرعاية وخدمة المرأة منها «بلدي أمانة»، التي تقدم أهمية البلد وخدماتها التي تقدمها، لافتة إلى دور المرأة لمحاولة التدريب والتعلم للعمل مع الدولة لكسب المال، وهناك حملات منها تدريب السيدات على الحرف التراثية والمنتجات التي يمكن صنعها يدويًا.

استغلال موهبة المرأة لصالحها

وتابعت «محمود» أن الحملات التي تخدم المرأة تعمل على استغلال موهبتها لصالحها؛ منها الرسم والتطريز وغيرها من المهن التي يمكن أن تعملها المرأة بالصعيد ويتم تدريبها عليها.