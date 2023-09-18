عماد الدين حسين: تنفيذ مشروعات تنموية بـ105 مليارات جنيه في بني سويف

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنه كان موجودا في زيارة الرئيس السيسي لمحافظة بني سويف خاصًة منطقة «ببا»، وفي المجال الطبي شهدت محافظة بني سويف الانتهاء من إنشاء مستشفى إهناسيا التخصصي الذي جرى تشغيله تجريبيًا بعد تطويره ضمن خطة تطوير المستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

مشروعات التنمية في بني سويف

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه جرى تطوير الممشى السياحي والكورنيش في بني سويف، لافتًا إلى أنه توجد مشروعات تنموية تقدر بـ105 مليارات جنيه، وهناك مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ الذي يسهم في التدخل السريع عند حدوث الأزمات باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، ومن ناحية المجال التعليمي، تعد جامعة بني سويف الأهلية أحد أهم المشروعات التعليمية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، والتي جرى تشغيلها العام الماضي على مساحة 39 فدانا داخل مجمع الــ330 فدانا بشرق النيل.

قرارات الرئيس السيسي تخفف جزءا من الأزمة

وتابع «حسين»، أن قرارات الرئيس السيسي تخفف جزءا من الأزمة التي يمر بها المواطن بتوقيت غاية في الأهمية، لافتا إلى أنها تساهم في تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول العالم.