مصرع ربة منزل وإصابة شاب صدمتهما سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب شاب صدمتهما سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 71 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلوا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، وحرر محضر بالواقعة.

حادث عبور مشاة في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى جثة سيدة وشاب مصاب بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث عبور مشاة بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز.

نقل ضحايا الحادث للمستشفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، ودفعت بعدد من سيارت الإسعاف، وتبين مصرع ربة منزل مجهولة الهوية وإصابة شاب مجهول الهوية باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونقلا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.