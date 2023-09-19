مدن صورها الإماراتي سلطان النيادي من الفضاء.. مصر تتصدر

عاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى أرض الإمارات بعد 6 أشهر من البقاء في الفضاء من أجل القيام بأبحاث عدة في ظل تركيز دولة الإمارات على تحقيق نجاحات جديدة في مجال علوم الفضاء.

النيادي صاحب أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب

سلطان النيادي المولود في عام 1981 في مدينة العين الإماراتية بإمارة أبو ظبي، هو صاحب أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وكان أول رائد فضاء عربي يسير على الفضاء.

النيادي يلتقط صور عدة

وحرص النيادي على التقاط صور من الفضاء لمدن عربية شهيرة ومنها دبي والقاهرة والدوحة والقدس ومكة المكرمة حيث كان يقضى النيادي أطول رحلة استكشاف عربية إلى الفضاء استمرت 6 أشهر متواصلة حيث بدأت في مارس 2023 وانتهت في سبتمبر الجاري.

الاحتفاء بالحضارة المصرية

ونشر النيادي على «تويتر» صورة للقاهرة من الفضاء وعلق قائلا: «هنا مصر التي تحتضن تاريخ الفراعنة وحضارتهم من آلاف السنين.. هل يمكنكم رؤية الأهرامات؟»، كما قال في تدوينة أخرى: «نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائمًا إلى جانب مصر.. هكذا قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حب مصر ونحن على هذا الحب باقون.. تحية إلى مصر، تحية إلى أم الدنيا وعاصمتها القاهرة وتحية إلى أهلها وناسها الطيبين من الفضاء».

تدوينات للسعودية ولبنان

وقال في تغريدة أخرى عن مكة: «من محطة الفضاء الدولية، إهداء لبلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية».

وعن بيروت، غرّد النيادي قائلاً: «يا ست الدنيا يا بيروت سلامٌ إلى المدينة التي تتنفس فنًّا، وتراثًا، وثقافة، وجمالًا.. وسلام إلى لبنان الحبيب وطن فيروز، وإلى أهله الطيبين».

حديث النيادي عن القدس وسوريا

وعن القدس نشر النيادي صورة رائعة وغرد قائلاً: «القدس زهرة المدائن تبدو فعلًا مثل الزهرة من الفضاء»، أما سوريا فوصفها بأنها «قلب العروبة»، وقال: «صورة من الفضاء لأقدم عاصمة مأهولة في التاريخ دمشق زاهية بأبوابها السبعة وجامع بني أمية الكبير ونهر بردى وجبل قاسيون. حفظ الله سوريا وأهلها الكرام».