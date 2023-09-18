تفاصيل شهادات ادخار بنك مصر بالعملة الأجنبية.. تصل إلى 3 سنوات

أعلن بنك مصر إتاحة العديد من شهادات الادخار بالعملة الأجنبية، حيث تختلف مدة الشهادة وعائدها حسب شروط وتفاصيل كل شهادة، ومن ضمن تلك الشهادات شهادة «القمة» و«إيليت»، والتي تصل المدة الخاصة بهم إلى 3 أعوام.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل شهادة «القمة» و«إيليت»، والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل شهادة القمة

- يمكن للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب الحصول على الشهادة.

- يبلغ الحد الأدني لشراء الشهادة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- فيما تصل مدة الشهادة إلى 3 أعوام.

- وبالنسبة للعائد يكون ثابتاً ويمنح بالدولار الأمريكي ويتم صرفة مقدماً عن كامل مدة الشهادة بالمعادل بالجنيه المصري وفقاً لسعر صرف الشراء المعلن لدى البنك في تاريخ شراء الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

شهادة إيليت

- يحصل على شهادة «إيليت» الأفراد الطبيعيين من المصريين والأجانب.

- الحد الأدنى الخاص بالشهادة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة.

كما يصرف العائد ربع سنويا بالدولار الأمريكي.

- وبالنسبة لاسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها يستطيع العميل استردادها بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالجنيه المصري.