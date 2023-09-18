كريم الحسيني: سعيد بتكريمي في ختام مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية

أعرب الفنان كريم الحسيني عن سعادته بالتكريم في المعهد العالي للفنون المسرحية، لأنه خريج قسم التمثيل والإخراج بالمعهد في القاهرة، إلا أنه بالنسبة له المحافظتين لهما مكانة واحدة عنده، مؤكدا أنه يحب الإسكندرية ويأتي ليُدّرس فيها دوبلاج وتمثيل إذاعي وتلفزيوني، مشيرًا إلى أنه يجد فيها دائمًا تعطش للتعلم.

الحسيني: ماجد الكدواني مثال للاجتهاد

وقال «الحسيني»، في كلمته على هامش تكريمه خلال حفل ختام المهرجان المسرح العربي بأوبرا سيد درويش في الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، إن دورة هذا العام حملت اسم الفنان ماجد الكدواني، مؤكدا أنه يحبه، وهو مثال للاجتهاد، ووصفه بالفنان «الطازة» الذي يقدم كل يوم وجبة جديدة جميلة، متابعا: «سعيد بوجود فنان كبير مثل عمرو عبد الجليل، الذي له طراز خاص وبتسليمه الجوائز بنفسه للمشاركين، وهو مثال للصبر».

وأشار إلى أنه وقف على مسرح سيد درويش بالإسكندرية وهو في عمر 12 عامًا، خلال مسرحية «نشنت يا ناصح»، معبرًا عن سعادته بتكريمه فيه: «التكريم اليوم علشان نبقى في كتف نجوم بكرة، وإحنا اللي بنكبر بيهم وكلنا بنصب في مكان واحد، كلنا في وسط واحد وبندعم بعض».

جائزة باسم الفنانة وفاء عامر في المهرجان

وتضمنت الدورة الرابعة من الهرجان 17 عرضًا مسرحيًا، وتم تخصيص جائزة لأفضل ممثلة خلال عروض المهرجان تحمل اسم الفنانة وفاء عامر وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.

وكرم المهرجان الفنانين حسام داغر وعثمان محمد علي خلال حفل الافتتاح، كما سيتم تكريم الفنانين هاجر الشرنوبي وكريم الحسيني خلال حفل الختام.

وانطلق حفل ختام مهرجان المسرح العربي بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان أشرف مصيلحي، بحضور الفنانين عمرو عبد الجليل وهاجر الشرنوبي وكريم الحسيني.