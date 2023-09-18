الجيش اليوناني يعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 5 أفراد من فريق إنقاذ في ليبيا

أعلنت القوات المسلحة اليونانية الحداد الوطني لمدة 3 أيام عقب مصرع 5 أفراد من فريق إنقاذ عسكري في حادث سير في ليبيا.

نقل الجثامين

وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، اليوم، أنّه تمّ نقل جثماين الأفراد الخمسة «3 عسكريون ومدنيان» جوا إلى قاعدة عسكرية قرب العاصمة أثينا في وقت مبكر اليوم، إضافة إلى 13 فردًا مصابًا من أفراد الفريق نُقلوا إلى مستشفيات عسكرية في العاصمة اليونانية.

اصطدام حافلة

ووفقا لمسؤولين ليبيين، فإن الحادث وقع أمس الأحد إثر اصطدام الحافلة، التي كانت تقل الفريق اليوناني وهي في طريقها إلى مدينة درنة التي اجتاحتها فيضانات مدمرة، بسيارة أخرى ما أدى إلى مصرع 3 ليبيين أيضا.

من جهتها، أعربت الرئيسة اليونانية، إيكاتيريني ساكيلاروبولو، عن صدمتها وحزنها الشديد إزاء مصرع أعضاء من فريق الانقاذ المشاركين في المهة الإنسانية لإظهار التضامن مع الشعب الليبي.