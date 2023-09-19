قصف أوكراني على مدينة دونيتسك 31 مرة خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية أراضي مقاطعة دونيتسك الواقعة جنوب شرق البلاد، 31 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 104 طلقات ذخيرة، من عيارات مختلفة بينها 152 و155 ملليمترا، بينها رؤوس عنقودية.

وفي عام 2022، أعلنت «موسكو»، ضم دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء.وأسفر القصف الأوكراني، عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة رجل بجروح خطيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ستقدم «برلين»، مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون يورو، وفقا لما أعلنه وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية.

وأشار بيستوريوس، إلى أن ألمانيا ستقدم لـ«كييف»، ذخيرة إضافية، وأضاف وزير الدفاع الالماني، أن بلاده ستساعد أوكرانيا بالمعدات الدفاعية وأنظمة إزالة الألغام،

ألمانيا: سنرسل الملابس ومولدات الكهرباء إلى أوكرانيا

وأوضح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن مع اقتراب فصل الشتاء، سترسل ألمانيا الملابس، ومولدات الكهرباء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، قال الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة تعمل بنشاط على استعادة العمل بمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب من أوكرانيا المعروفة إعلاميا باسم «صفقة الحبوب».

دبلوماسي روسي: موسكو تواصل تقديم مساعدة حقيقية للدول الأقل نموا

وأشار جوتيريش، في المقابلة، إلى أن الأمر لن يكون سهلا، فيما أوضح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة فاسيلي نيبنزيا، أن الأمين العام لـ«الأم المتحدة» لا يتمتع بالنفوذ اللازم لحل المسائل المتعلقة بالشق الروسي من المبادرة.

وأضاف مندوب روسيا لدى المنظمة، أن بلاده تواصل تقديم مساعدة حقيقية للدول الأقل نموا في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وفي بلغاريا، احتشد مئات المزارعون على متن جراراتهم الزراعية وأغلقوا طرقا رئيسية وعطلوا حركة المرور، احتجاجا على رفع الحكومة الحظر المفروض على المنتجات الغذائية القادمة من أوكرانيا، وقال المزارعون، إن الخطوة ستؤدي إلى إغراق السوق، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بالنسبة للمزارعين المحليين.