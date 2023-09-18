القوات الروسية تدمر 4 نقاط مراقبة أوكرانية في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنّ القوات الجوية والصواريخ والمدفعية الروسية دمرت 4 نقاط مراقبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك.

وذكرت الوزارة، في بيانها، أنّه جرى تدمير 4 نقاط مراقبة تابعة للألوية الآلية 67 و110 للقوات الأوكرانية، إضافة إلى الألوية 100 و112 للدفاع الإقليمي في مناطق تورسكي وسيريبريانكا وأفدييفكا في دونيتسك، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «سبوتنيك».

وأضافت الوزارة، أنّه جرى تدمير الوحدات العسكرية لـ أوكرانيا في 123 منطقة، بمشاركة الطيران العملياتي والتكتيكي، ومجموعات المدفعية التابعة والصواريخ.