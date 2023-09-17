مقتل 5 أشخاص وإصابة آخر في قصف أوكراني على دونيتسك

قال دينيس بوشيلين حاكم منطقة دونيتسك، اليوم الأحد، إنَّ 5 مدنيين قتلوا وأصيب آخر، جراء قصف أوكراني مكثف على المنطقة الواقعة شرق أوكرانيا، أمس السبت.

وكتب «بوشيلين»، على تطبيق تليجرام، إنَّ الخمسة قتلوا في منطقتي كيروف وكويبيشيفسكي، وأن امرأة أصيبت في سفيتلودارسك، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس، إلى وقوع قتال عنيف وتحقيق قواتها نجاح جزئي في إطار الهجوم المضاد الذي شنته لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا من انطلاق الحرب في فبراير 2022.