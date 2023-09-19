هل تصل الأمطار إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة.. «الأرصاد» توضح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر، مشيرة إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها نُشر عبر موقع الهيئة الرسمي الإلكتروني، أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء.

هل تصل الأمطار إلى القاهرة؟

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

وأكّدت الأرصاد الجوية، أنَّ الأمطار لن تصل إلى القاهرة أو المناطق الداخلية، بل تنحصر فقط في السواحل الشمالية.

وتشهد البلاد اليوم، انخفاضًا في درجات الحرارة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 19-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 الصغرى 27 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.