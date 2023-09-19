حالة الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، حيث تشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على عدة مناطق من البلاد، خاصةً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ومن المتوقع خلال ساعات النهار أن يسود خلال طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وخلال ساعات الليل يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في الصباح تظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

حالة الطقس اليوم والظواهر الجوية المتوقعة

وبالنسبة لحالة الطقس اليوم والظواهر الجوية المتوقعة، تنخفض نسب الرطوبة ليلاً على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وتنتشر الشبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتوجد فرص ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 19-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 الصغرى 27 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.