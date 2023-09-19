أجواء الخريف تسيطر على حالة الطقس.. و«الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة

قبل 72 ساعة فقط من نهاية صيف 2023، هلت بشائر الخريف على جميع أنحاء الجمهورية، وفقا للصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية، وبحسب ما أكدته أيضا هيئة الأرصاد الجوية.

بشائر الخريف

وأوضحت الهيئة وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من شمال البلاد وحتى جنوب الصعيد، مع تراجع الموجات الحرارة في الأيام الأخيرة من فصل الصيف، وقبل نحو 72 ساعة من بداية فصل الخريف يوم السبت المقبل، إذ تشهد البلاد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل.

أمطار على السواحل

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى تكاثر السحب المنخفضة التى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة، كما يسود طقسا غائما جزئيا على محافظات شمال الدلتا والقاهرة الكبري، حيث تظهر السحب المنخفضة صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل والتي تعمل على تلطيف الأجواء، كما تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في نسب الرطوبة ليلا، لتعطي مزيدا من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 19-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 الصغرى 27 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.