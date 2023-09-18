الطقس المتطرف يحصد آلاف القتلى خلال 12 يوما.. كوارث في 11 دولة

شهد عام 2023 العديد من الظواهر المتطرفة التي ضربت مناطق مختلفة حول العالم، إذ تعرضت خلال 12 يوما فقط بشهر سبتمبر الجاري 11 دولة في 5 قارات لظواهر مناخية تركت ورائها العديد من القتلى والمصابين، لعل منها ما شهدته المدينة الليبية درنة، والتي تعد أكبر كارثة في تاريخها.

ظواهر متطرفة في مختلف أنحاء العالم

وأطلق العلماء تحذيرات عديدة على مدار الشهر الماضي بشأن الظواهر المتطرفة التي قد تضرب الكثير من دول العالم نتيجة التغيرات المناخية والممارسات السيئة للإنسان مع الطبيعة، لكن لم يتوقع أحد أن تكون بهذه السرعة والقسوة.

واعتقد العلماء أن مثل هذه الظواهر الجوية قد تصبح شائعة بشكل متزايد مع تسارع أزمة المناخ، ما يفرض تحديات إضافية على الحكومات للاستعداد لمثل هذه المفاجآت والكوارث، ومن جانبها أكدت جونغ إيون تشو عالمة الغلاف الجوي والمناخ في جامعة سيتي في هونغ كونغ، أن ظاهرة الاحتباس الحراري تغير في الواقع خصائص هطول الأمطار، من حيث التكرار والشدة والفترة، وعلى الحكومات حول العالم أن تكون مستعدة وتبدأ في التفكير بالأمر كونها ظواهر غير مسبوقة.

كارثة حقيقية في ليبيا

تعرضت ليبيا لكارثة حقيقية وغير مسبوقة بتاريخها، بعد أن فقدت مدينة درنة الليبية ربعها تحت مياه البحر المتوسط، وشهدت بقية المناطق بالمدينة دمار وخسائر بشرية تقدر بالآلاف، إذ وصلت تقديرات الأمم المتحدة إلى تجاوز الوفيات نتيجة إعصار دانيال 11 ألف قتيل، بعد أن تسببت العاصفة في انهيار سدين، ما عرض المدينة إلى موجة كاسحة من الخسائر دمرت مناطق وأحياء بأكملها وجرفت المنازل بمن فيها إلى البحر المتوسط، كما توفي عدد كبير من السكان داخل سياراتهم.

اليونان

قبل أن يتشكل إعصار دانيال بمياه البحر المتوسط كان قد ضرب اليونان 5 سبتمبر الماضي، ما عرض البلاد لموجة كبيرة من الأمطار شملت معظم المناطق باليونان، وقدرت الأمطار التي غطت البلاد بأن كميتها تتجاوز كمية الأمطار التي تتعرض لها البلاد خلال عام كامل، ما نتج عنه غرق قرى كاملة وتحول الشوارع إلى أنهار وإجلاء عدد كبير من السكان.

تركيا

تركيا لم تكن بعيدا عن العاصفة دانيال، فقد أثرت العاصفة التي ضربت اليونان على جارتها وشهدت أجزاء من مدينة إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا، سيولا مفاجئة قوية أدت إلى مقتل شخصين على الأقل، وجرى تسجيل 7 وفيات على الأقل بمناطق أخرى، واضطر سكان بعض المناطق إلى السير في مياه مرتفعة عن سطح الأرض وسط الأشجار المتساقطة.

إسبانيا

تعرضت إسبانيا إلى العاصفة دانا التي نتج عنها هطول أمطار غزيرة بجميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وإتلاف عشرات المنازل، DANA هو اختصار يرمز إلى Depresión Aislada en Niveles Altos.

وغالبا ما يشار إليها أيضا باسم غوتا فريا (الهبوط البارد)، لكن مصطلح دانا أصبح شائعا بشكل متزايد في إسبانيا، وليس فقط بين خبراء الأرصاد الجوية، وفقا لصحيفة «ذا لوكال» الإسبانية، لافتة إلى أنه لا توجد ترجمة مباشرة ل DANA إلى اللغة الإنجليزية، وقد يرجع ذلك جزئيا إلى أن هذه الظاهرة تحدث فقط في شرق المحيط الأطلسي، وشرق المحيط الهادئ، وساحل الصين.

الولايات المتحدة

عاصفة ممطرة ضربت الولايات المتحدة بعد هبوطها في غرب نوفا سكوشا، وجرى إلغاء التحذيرات من العواصف الاستوائية يوم الأحد، مع استمرار ضعف العاصفة، بحسب ما ذكرت صحيفة «النيو يورك تايمز» الأمريكية، غير أن العاصفة الممطرة الغزيرة تسببت في توجيه الآلاف للحفاظ على الطعام والماء بينما تقطعت بهم السبل في صحراء نيفادا، وعلى الجانب الآخر من الولايات المتحدة، ألحقت الفيضانات في ولاية ماساتشوستس أضرارا بمئات المنازل والشركات والبنية التحتية، بما في ذلك الجسور والطرق.

الصين

الإعصاران ساولا وهايكوي استهدفا أجزاء من جنوب الصين على الجانب الآخر من الكرة الأرضية، بما في ذلك مدينة شنجن، التي تأثرت مما تسبب في أضرار كبيرة.

بلغاريا

4 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة فيضانات ضربت البلاد بحسب تصريحات تلفزيونية لمسؤولين بالبلاد، بعد أن تعرضت بلغاريا لهطول أمطار غزيرة في بلديه تساريفو بالمنطقة المطلة على البحر الأسود، ووصف المسؤولين هناك الوضع بأنه «بالغ الخطورة».

تايوان

لم تنج تايوان من الظواهر الجوية المتطرفة أيضا بعد أن تأثرت بإعصاري ساولا وهايكوي في غضون أيام خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، ما تسبب في أضرار واسعة النطاق في الجزيرة، إذ جرى إجلاء نحو 7 آلاف شخص من مناطق شديدة الخطورة شرقي تايوان أمس الأحد وترك عشرات الآلاف من المنازل من دون كهرباء، بحسب ما ذكرت شبكة «BBC» البريطانية.

جنوب إفريقيا

رياح عاتية ومد قوي كانوا وراء ما تعرضت له جنوب أفريقيا من حدوث أمواج ضخمة وصل ارتفاعها إلى 4 أمتار في المتوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، على السواحل السياحية القريبة من مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا، بعد أن تجاوزت المياه السدود البحرية، لتغمر شوارع ومنازل في بعض الأماكن، وقتلت امرأة عمرها 92 عاما بسبب سوء الأحوال الجوية الذي بدأ السبت الماضي.

هونغ كونغ

بدأ إعصار ساولا في القسوة بعد أسبوع من بدايته، كانت الحكومة قد أخذت فيه عددا من الإجراءات الاحترازية منها إغلاق المدارس والشركات في هونغ كونغ لمدة يومين، لتبدأ البلاد في مرحلة مواجهة الخطر الحقيقي للعاصفة، حيث غمرت الفيضانات محطات المترو وحاصرت أنهار المياه الطرق، ونتج عن العاصفة أعلى معدلا لهطول الأمطار في الساعة منذ بدء تسجيلها عام 1884، وفقا لسلطات هونغ كونغ.

البرازيل

تعرضت البرازيل إلى سقوط أمطار غزيرة وفيضانات في ولاية ريو غراندي دو سول، تسببت في وفاة أكثر من 30 شخصا، لشهدت البلاد أسوأ كارثة طبيعية منذ 40 عاما، ومن جانبها صرحت عالمة الأرصاد الجوية البرازيلية ماريا كلارا ساساكي في حديثها لشبكة «سي إن إن برازيل»، أنه في غضون أسبوع تلقت الولاية متوسط كمية الأمطار التي كان من المتوقع أن تسقط طوال شهر سبتمبر.