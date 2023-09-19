أسعار زيارة حصن بابليون في مصر القديمة.. تبدأ من 20 جنيها

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المجلس وافق على ضم كل من سبيلي أم عباس والأمير عبد الله، إلى تذكرة دخول سبيل السلطان قايتباي، وضم قصر الأمير طاز وقبة علاء الدين البندقداري وسبيل يوسف بك وقبة سنجر المظفر إلى تذكرة التكية المولوية، مع اتخاذ الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

وأضاف خلال الخطاب الذي أرسله المجلس الأعلى للآثار إلى اتحاد الغرف السياحية، أن المجلس قرر تحديد رسوم زيارة حصن بابليون بمصر القديمة على النحو التالي:

- 120 جنيها للأجانب

- 60 جنيها للطالب الأجنبي

- 40 جنيها للمواطن المصري

- 20 جنيها للطالب المصري.

وأضاف أن تلك الأسعار تطبق من اليوم التالي لافتتاح حصن بابليون للزيارة، على أن يعاد العرض على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار مرة أخرى بعد 6 أشهر من تطبيق الرسوم