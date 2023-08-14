«الأعلى للآثار»: لدينا خطة لتطوير المساجد الأثرية في العاصمة والمحافظات

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن هناك خطة لحصر جميع المساجد الأثرية التي تحتاج إلى تطوير في العاصمة والمحافظات، موضحا أن قطاع السياحة الدينية مهما للغاية، خاصة التي تهتم بمثل تلك الأماكن وتحديدا المساجد التاريخية.

اهتمام المجلس الأعلى للآثار بالمساجد التاريخية

وأضاف وزيري في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَ المجلس الأعلى للآثار أولى اهتماما كبيرا لتلك المساجد، منها مسجد السيدة نفيسة الذي جرى افتتاحه مطلع شهر أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أن المنطقة المحيطة بالمسجد مكتظة بالسكان وبها مقابر، ولكن ذلك لم يكن عائقا أمام التطوير

وتابع: «جرى تطوير الميدان بالكامل، أمّا فيما يتعلق بمساجد شارع المعز لدين الله الفاطمي، فإن المجلس يعطيها أولوية وأهمية كبيرة، وذلك لما لها من قيمة تاريخية وأثرية كبيرة».

وحول التطوير الذي شهدته المنطقة، قال إنه جرى تطوير وتجديد وافتتاح منطقة الدرب الأحمر، وجامع الحاكم بأمر الله، ثم جامع الآمر بأحكام الله، مشيرا إلى أنّه يجرى تباعا افتتاح عدد كبير من المناطق والمساجد الأثرية والتاريخية خلال الفترة المقبلة.

اهتمام كبير بتطوير المساجد وجذب السياح

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا بتطوير المساجد، إذ تسهم بشكل كبير في جذب السياح من مختلف الفئات، وتابع: «من المهم جدا أن نشير إلى أنّ هناك طفرة كبيرة يشهدها المجلس الأعلى للآثار بكل قطاعاته، وعلى رأسها قطاع الآثار الإسلامية».

وأكد أنّ هناك نشاط غير عادي على مستوى الآثار الإسلامية والمتاحف والآثار المصرية، وتابع: «نحن لدينا مؤخرا أعمال افتتاحيه للمتاحف واكتشافات أثرية لمجموعة كبيرة من الحفائر».