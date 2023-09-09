«الأعلى للآثار»: الإعلان عن كشف أثري جديد خلال أكتوبر المقبل

وجّه الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الشكر إلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على دوره الكبير في تطوير وترميم أقدم وأول مسجد عثماني في مصر، موضحًا: في النصف الأخيرة من شهر أكتوبر المقبل سيتم الإعلان عن كشف أثري جديد.

تطوير أول مسجد عثماني

وقال «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم التواصل مع النائب محمد أبو العينين، وطلبنا منه المساعدة في تطوير أقدم وأول مسجد عثماني في سارية الجبل بالقلعة، وتم توفير كافة الاحتياجات اللازمة ولم يتأخر عنا.

وأضاف، مساء اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من ترميم وتطوير المسجد العثماني وسيتم افتتاحه يوم السبت المقبل.

وأوضح مصطفى وزيري، المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي أغرقت منطقة الإمام الشافعي، لذا تم فك وترميم رقية دودو الأثرية بهذه المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لنقل شواهد المقابر وعرضها بالمتحف الإسلامي.

40 متحفا في مصر

وأشار «وزيري» إلى أن مصر بها 40 متحفا بمختلف المحافظات، وجميع القطع الأثرية مسجلة، مطالبًا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا برد القطع الأثرية الفرعونية المعروضة لديهم ومنها: «رأس نفرتيتي، وتمثال المهندس المعماري المشرف على بناء الهرم، حجر رشيد».