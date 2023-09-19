افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير تزامنا مع العيد القومي للبحيرة اليوم

يفتتح عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، بلد الفنان الراحل محمود الجندي، تزامنا مع العيد القومي لمحافظة البحيرة، ومن المقرر أن يحمل مسرح قصر الثقافة اسم الفنان الراحل محمود الجندي، ليحتضن المواهب الفنية بالمحافظة.

العيد القومي لمحافظة البحيرة

وبدأ فرع ثقافة البحيرة تنظيم العديد من الفعاليات احتفالا بالعيد القومي لمحافظة البحيرة، الذي يوافق يوم 19 سبتمبر من كل عام، ويأتي تخليدًا لانتصار أهالي رشيد على الحملة الإنجليزية على مصر «حملة فريزر» في العام 1807 م، حيث اتخذت المحافظة يوم جلاء الإنجليز عن مصر بعد هزيمتهم في رشيد، عيدَا قوميَا لها.

وشهدت مدينة رشيد أمس أولى احتفالات العيد القومي للبحيرة بمدينة رشيد، ومنها عرض فرقة أوبرا عربي، ثم محاضرة عن رشيد للمؤرخ محمود الحشاش بحضور القيادات التنفيذية، وأُقيم على هامش الاحتفالية ورش فنية في نادي رشيد الرياضي، وورشة رسم على الوجه، وورشة فوم، وورشة خرز، وورشة رسم وتلوين، وورش خط عربي.

كما نظم قسم ثقافة القرية بالتعاون مع مكتبة الأدهم الثقافيه بمقر مركز شباب كوم النصر، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة البحيرة.