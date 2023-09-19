الحالة المرورية في القاهرة الكبرى اليوم.. كثافات في صلاح سالم ورمسيس

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، والمُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023.

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومستمرة حتى ميدان العباسية، ويشهد تقاطع شارع صلاح سالم كثافات نسبية، بينما يشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار توجد كثافات نسبية تختفي أثناء الوصول إلى طريق المطار.

شارع فيصل يشهد كثافات مرورية

وأشارت الإعلامية لمياء حمدين، إلى أنّ شارع فيصل يشهد كثافات مرورية، بينما يشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.

الحالة المرورية في كوبري الجيزة المعدني

وأكدت الإعلامية، وجود كثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى شارع العشرين، كما يشهد طريق المحور كثافات بسيطة قبل محور ميدان لبنان، وفي منطقة السادس من أكتوبر توجد سيولة مرورية.