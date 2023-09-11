الحالة المرورية على طرق ومحاور القاهرة الكبرى اليوم.. كثافة في رمسيس

استعرضت لمياء حمدين، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم، إذ أكدت أن كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية في اتجاه ميدان رمسيس، تقل تدريجيًا حتى منطقة غمرة.

وأضافت أن كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين يشهد كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، بالإضافة الى كثافات نسبية عند منطقة الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية، وظهور كثافات مرورية فى منطقة الكورنيش من المظلات وحتى وسط البلد.

شارع الهرم

ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية، وتبدأ في الزيادة مع ساعات الذروة الصباحية، وبقية شارع الهرم يشهد تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، بالإضافة الى ظهور كثافات مرورية للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل وكثافات مرورية تبدأ في الزيادة من محطة المريوطية وحتى كوبري فيصل.

شارع السودان

كما تظهر كثافات مرورية في شارع السودان وحتى جامعة القاهرة وميدان النهضة ومناطق بولاق وإمبابة، أما كوبري صفط كثافات مرورية تبدأ في الزيادة في الاتجاه لجامعة القاهرة.

أما نفق حازم حسن إلى محور 26 يوليو، يشهد سيولة مرورية فيما عدا بعض الكثافات البسيطة قبل طلعة الدائري، بالإضافة إلى ظهور كثافات مرورية على كوبري 15 مايو، بسبب أعمال التوسعة بالكوبري.