الحالة المرورية اليوم.. سيولة متقطعة أعلى كوبري أكتوبر (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الجولة المرورية اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023.

كثافات نسبية في شوارع متفرقة بمحيط ميدان التحرير

وتوجد كثافات نسبية في شوارع متفرقة بمحيط ميدان التحرير وهناك شوارع أخرى فيها سيولة مرورية، وعلى الكورنيش توجد سيولة مرورية بالمظلات في اتجاه منطقة وسط البلد.

سيولة مرورية في الكورنيش المتجه للمؤسسة

ويشهد الكورنيش المتجه للمؤسسة سيولة مرورية، أما كوبري أكتوبر فيشهد سيولة مرورية متقطعة وتصل حتى غمرة، والمتجه إلى العباسية يجد هناك سيولة مرورية، وتوجد كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، وذات الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة.

وظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري، ويشهد شارع فيصل بعض الكثافات المرورية بسبب غلق شارع في الاتجاهين، وتظهر كثافات أخرى متحركة في شارع السودان ومستمرة حتى جامعة القاهرة ميدان النهضة وصولا إلى مناطق بولاق وإمبابة.