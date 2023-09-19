هل يوجد زيادة في مرتبات شهر أكتوبر؟.. مصدر حكومي يجيب

هل يوجد زيادة في مرتبات شهر أكتوبر 2023؟ سؤال انتشر بين المواطنين خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حزمة القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه بعض المشروعات القومية بمحافظة بني سويف يوم السبت الماضي.

وكشف مصدر حكومي مسئول، أن القرارات الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي شملت زيادة الحد الادنى لأجور موظفي الدرجة السادسة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق من 3500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه، وزيادة علاوة الغلاء الاستثنائية من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وزيادة قيمة المعاشات الشهرية 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، ويجرى تنفيذها مع مرتبات شهر أكتوبر 2023.

تطبيق زيادة المرتبات في أكتوبر 2023

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الساعات الماضية شهدت تواصلا وتنسيقا مكثفا بين الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ قرارات زيادة المرتبات لمعرفة ميزانية وتكلفة الزيادات التي ستطرأ وعدد العاملين المستفيدين منها، وعدد أصحاب المعاشات الذين يستفيدون من هذه الزيادات.

زيادة مرتبات أكتوبر 2023 لجميع العاملين بالحكومة

وأوضحت المصادر أن قرار الرئيس برفع قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي تجرى تطبيقها العام الماضي 300 جنيها إلى 600 جنيه مع مرتبات شهر أكتوبر 2023، تشمل جميع الدرجات الوظيفية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والهيئات الحكومية والبالغ عددهم حوالي 4.6 مليون موظف.

ويبلغ الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في جميع الدرجات الوظيفية في أكتوبر 2023 على النحو التالي:

- الحد الأدنى للدرجة الممتازة: 11 ألفا و100 جنيه.

- الحد الأدنى للدرجة العالية: 8508 جنيهات.

- الحد الأدنى لدرجة المدير العام: 7212 جنيهًا.

- الحد الأدنى للدرجة الأولى: 6564 جنيهًا.

- الحد الأدنى للدرجة الثانية: 5864 جنيهًا.

- الحد الأدنى للدرجة الثالثة: 5650 جنيهًا.

- الحد الأدنى للدرجة الرابعة: 5093 جنيهًا.

- الحد الأدنى للدرجة الخامسة: 4836 جنيهًا.

- الحد الأدنى للدرجة السادسة: 4045 جنيهًا.

- الحد الأدنى للموظفين الحاصلين على درجة الماجستير في أكتوبر المقبل: 6720 جنيهًا.

- الحد الأدنى للموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه في أكتوبر المقبل: 7790 جنيهًا.