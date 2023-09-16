جدول المرتبات الجديد.. احسب هتقبض كام بعد قرارات الرئيس اليوم

تشهد الفترة المقبلة، تحسنا ملحوظا في مرتبات موظفي الحكومة والجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، حيث ستطرأ الزيادة على جدول المرتبات الجديد للموظفين، وفقا للموعد الذي سيصدر به بيان من مجلس الوزراء ووزارة المالية خلال الساعات المقبلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجَّه بها الحكومة اليوم.

جدول المرتبات الجديد.. بعد زيادة علاوات الغلاء

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي جدول المرتبات الجديد للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والجهات الحكومية، في ضوء قرارات الرئيس التي كان من بينها زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا 3500، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، كما يلي :

جدول المرتبات الجديد.. 5.650 ألف جنيه للدرجة الثالثة

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الممتازة من 10.800 ألف جنيه إلى 11ألفا و100 جنيه.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة العالية من 8.208 ألف جنيه إلى 8.508 ألف جنيه.

- زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6.912 ألف جنيه إلى7.212 ألف جنيه .

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6.264 ألف جنيه إلى 6.564 ألف جنيه .

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5.564 ألف جنيه إلى 5.864 ألف جنيه.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5.350 ألف جنيه إلى 5.650 ألف جنيه.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4.793 ألف جنيه إلى 5.093 ألف جنيه.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4.536 ألف جنيه إلى 4.836 ألف جنيه.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة من 3.745 جنيه إلى 4.045 ألف جنيه.

- زيادة الحد الأدنى للموظفين الحاصلين على درجة الماجستير من 6.420 ألف جنيه إلى 6.720 ألف جنيه.

- زيادة الحد الأدنى للموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه من 7.490 ألف جنيه إلى 7.790 ألف جنيه.