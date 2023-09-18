بعد حزمة القرارات الهامة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين حياة المواطنين، احسب المرتب بالدرجات بعد الزيادة الجديدة وموعد التطبيق، إذ شملت هذه القرارات زيادة علاوة الغلاء الاستثنائية من 300 جنيه إلى 600، لجميع الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية.

احسب المرتب بالدرجات بعد الزيادة الجديدة وموعد التطبيق

ويستطيع موظفو الجهاز الإداري للدولة والحكومة، التعرف على حساب المرتب بالدرجات بعد الزيادة الجديدة وموعد التطبيق، من خلال إضافة الزيادة إلى الأجر الوظيفي المكمل الذي يحصل عليه شهريا، مضافا إليه العلاوة الدورية التي أقرتها الدولة في شهر يوليو الماضي، وجرى صرفها مسبقا في شهر أبريل 2023 بتوجيهات رئاسية.

ووفقا لأحدث الإحصاءات للجهاز الإداري للدولة، وتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، فإن عدد المستفيدين من القرارات يتجاوز 4.5 مليون موظف، ستشهد مرتباتهم الزيادة التي أقرها وأمر بها رئيس الجمهورية مع بداية شهر أكتوبر المقبل.

احسب المرتب بالدرجات بعد الزيادة الجديدة وموعد التطبيق

«الوطن» تستعرض حساب المرتب بالدرجات بعد الزيادة الجديدة وموعد التطبيق، في ضوء قرارات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة والأزمات الاقتصادية، الناتجة عن الآثار السلبية لجائحة كورونا، والأزمة الأوكرانية -الروسية، وذلك في النقاط التالية:

- حساب مرتب الحد الأدنى للدرجة الممتازة في أكتوبر المقبل: 11 ألفا و100 جنيه.

- حساب مرتب الحد الأدنى للدرجة العالية في أكتوبر المقبل: 8508 جنيهات.

-حساب مرتب الحد الأدنى لدرجة المدير العام في أكتوبر المقبل: 7212 جنيهًا.

- حساب مرتب الحد الأدنى للدرجة الأولى في أكتوبر المقبل: 6564 جنيهًا.

- حساب مرتب الحد الأدنى للدرجة الثانية في أكتوبر المقبل: 5864 جنيهًا.

-حساب مرتب الحد الأدنى للدرجة الثالثة في أكتوبر المقبل: 5650 جنيهًا.

- حساب مرتب الحد الأدنى للدرجة الرابعة في أكتوبر المقبل: 5093 جنيهًا.

- حساب مرتب الحد الأدنى للدرجة الخامسة في أكتوبر المقبل: 4836 جنيهًا.

- حساب مرتب الحد الأدنى للدرجة السادسة في أكتوبر المقبل: 4045 جنيهًا.

- حساب مرتب الحد الأدنى للموظفين الحاصلين على درجة الماجستير في أكتوبر المقبل: 6720 جنيهًا.

- حساب مرتب الحد الأدنى للموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه في أكتوبر المقبل: 7790 جنيهًا.