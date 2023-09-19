هيئة الأرصاد تكشف حقيقة عودة عاصفة التنين في فصل الخريف

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن عودة عاصفة التنين إلى مصر، خاصة وأنّ فصل الخريف يبدأ خلال 3 أيام من الآن، وقد تشهد البلاد موجة من الأمطار المختلفة، تختلف من منطقة إلى أخرى بحسب طبيعة المكان الجغرافية.

عودة عاصفة التنين واردة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس الخريف معروف بتقلباته الجوية التي تصبح عنيفة أحيانا، ونظرا لما يتعرض له العالم مؤخرا، وتأثير الاحترار المناخي على التغيرات المناخية، فإنّ عودة عاصفة التنين في الخريف أمر وارد، وقد تختلف كميات الأمطار المتوقعة، عن كميات الأمطار التي مرت على مصر في 24 أكتوبر 2023، خاصة أنّ كل شيء وارد في طقس الخريف، نظرا لتأثر مصر بمنخفض السودان الموسمي الممطر.

زيادة كميات الأمطار في خريف 2023

وأوضحت غانم لـ«الوطن»، أنّه وفقا لتوقعات التنبؤات الفصلية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، والصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، فإنّ فصل الخريف هذا العام يشهد تغيرات في كميات الأمطار عن العام الماضي، نظرا لما يشهده العالم من تأثير التغيرات المناخية، حيث تتعرض البلاد للكثير من التقلبات الجوية على مناطق مختلفة.