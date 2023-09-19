كيفية الحصول على شقق لأصحاب المعاشات 2023.. القسط يبدأ من 800 جنيه

أعلنت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح شقق لأصحاب المعاشات 2023، ضمن طرح الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل في الربع الأخير للعام الجاري 2023، بأسعار تتراوح من 254 ألف جنيه حتى 360 ألف جنيه.

شقق لأصحاب المعاشات 2023

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الشقق لأصحاب المعاشات 2023، يبدأ قسطها الشهري من 800 جنيه، والطرح سيكون في 14 مدينة، منها: «مدينة بدر، العبور الجديدة، المنصورة الجديدة، حدائق أكتوبر، غرب قنا، دمياط الجديدة، أسيوط الجديدة».

خطوات الحصول على وحدات سكنية لأصحاب المعاشات 2023

1- شراء كراسة الشروط الخاصة بالإعلان المطروح بها شقق لأصحاب المعاشات 2023.

2- الاطلاع على الشروط المنصوص عليها بكراسة الشروط.

3- معرفة كل التفاصيل للتقديم.

4- سداد مقدم جدية الحجز المنصوص عليها، والمصروفات الإدارية التي ستحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

5- زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم، وهذا سيتوفر فور الإعلان الرسمي.

6- ومن خلال الموقع الإلكتروني، يتم تسجيل الدخول وكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشرط أن تكون البطاقة الشخصية سارية.

7- إرفاق الأوراق المطلوبة من أصحاب المعاشات التي تتمثل في: «قيد عائلي مميكن، إيصال مرافق حديث سواء مياه أو كهرباء أو غاز، صورة ضوئية لبطارقة الرقم القومي، إيصال سداد مقدم جدية الحجز، استمار الحجز المرفقة بكراسة الشروط، بيانات المعاش من الهئة القومية للتأمينات».

8- الضغط على خانة «تسجيل».