وزير الإسكان يكشف شروط تخصيص الوحدات الشاغرة في 3 مشروعات جديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على وضع آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات «الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة» بمدن «رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة»، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يعد جهاز المدينة المختص، البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.

شروط طرح الوحدات السكنية الشاغرة

وأوضح وزير الإسكان، أنّ شروط الطرح كالتالي:

- أن يكون شخصًا طبيعيًا وله أهلية التصرف.

- لا يقل سنه عن 21 عامًا عند التقديم، ويجوز التخصيص لشخص بصفته وليًا على قاصر

- في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية، تُجرى قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم، ويتم التعامل طبقًا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير

- شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقًا للوحدات التي سيعلن عنها، ويتم تقييم الموقف كل 6 أشهر لقياس مستوى الإقبال واتخاذ اللازم وفقًا لمتطلبات السوق والعملاء.

ولفت المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشؤون العقارية والتجارية، إلى أنّ المعاملة المالية كما يلي:

- سداد مقدم حجز 25 ألف جنيه «لوحدات الإسكان المتميز»، و50 ألف جنيه «لوحدات سكن مصر»، و100 ألف جنيه «لوحدات جنة»

- استكمال سداد 10% بالإضافة إلى «1% مصاريف إدارية + 0,5% لصالح مجلس الأمناء»، من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص

- سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام

- سداد 5% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام

- سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة «3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات»، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى «2% + 0,5% مصاريف تحصيل»

- يُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

إجراءات الطرح والتخصيص

وأوضح «غنيم» أنّ إجراءات الطرح والتخصيص تتم على النحو التالي:

- يعلن جهاز المدينة، توافر وحدات سكنية للحجز الفوري، وتوضع في لوحة الإعلانات بمركز خدمة المواطنين، وعلى الصفحة الرسمية لجهاز المدينة بمواقع التواصل الاجتماعي.

- الإعلان في الجرائد الرسمية حسب طبيعة الطرح ومقتضياته.

- إصدار قرار بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين «عقاري - فني - مالي - قانوني».

- تتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق بها استمارة الحجز محددًا بها، بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ إعلان الطرح ولمدة شهر.

- إعطاء العميل خطاب موجه لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز، مضافًا إليه مصاريف دراسة الطلب، طبقا لكراسة الشروط.

- يوافي العميل جهاز المدينة بالمستندات المطلوبة للتخصيص، مرفقًا بها إيصال سداد جدية الحجز.

- تكون الأولوية في التخصيص والتسكين للعمارة بالكامل قبل الانتقال للتسكين بالعمارة التالية.

وأضاف، أنّ اللجنة الفرعية تفرز وتفرغ الطلبات المقدمة على كل وحدة سكنية، وإجراء القرعة في حالة التزاحم، ورفع توصياتها للجنة الرئيسية التي تشكل باعتماد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية ورئاسته وأعضاء من القطاعات المختصة «عقاري ـ فني ـ مالي ـ قانوني»، لمراجعة إجراءات التخصيص وتوصيات اللجنة الفرعية بالجهاز، والبت فيها طبقا لكراسة الشروط وأحكام اللائحة العقارية، وإصدار التوصيات على التخصيص، على أن يتم اعتماد توصيات اللجنة من اللجنة العقارية الرئيسية، وإصدار قرار التخصيص، وموافاة جهاز المدينة بالقرار، لاستكمال الاجراءات ومخاطبة العميل لاستكمال مقدم الحجز خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالموافقة طبقًا للمعاملة المالية.