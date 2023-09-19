الكاتب الصحفي أحمد عامر: العلاقات المصرية الإماراتية عميقة وممتدة

قال الكاتب الصحفي أحمد عامر إن العلاقات المصرية الإماراتية عميقة للغاية وممتدة الجذور، وتتميز بالفهم الحقيقي والوعي المشترك بكل المتغيرات الدولية والإقليمية التي تحدث كونها تطورات سريعة ومتلاحقة، وبالتالي التشاور والتنسيق يكون على أعلى مستوى ودائم، موضحا أن الإمارات لديها يقين بأن مصر قلب العروبة النابض وركيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة، ولا يوجد شرق أوسط مستقر من دون استقرار مصر.

دعم النقابات والأحزاب لترشح الرئيس السيسي

وعن دعم النقابات والأحزاب لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أضاف خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أن مصر شهدت إنجارات وتطورات في مختلف المجالات والملفات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 لم تحدث في تاريخها، إذ أن مصر قبل تلك الفترة كانت دولة منهارة وتعاني من مشكلات هيكلية بالبنية الأساسية وغيرها من الملفات حتى على مستوى السياسة الخارجية، مؤكدا أن الجميع سواء داخل أو خارج البلاد يشهد ما وصلت إليه الدولة من تطورات على أرض الواقع تملس كل المواطنين.

وتابع: «دعم النقابات والأحزاب وغيرهما من الجهات المختلفة لترشح الرئيس السيسي ليس له علاقة بالإنحياز للرئيس بل لها علاقة بالإنجارات الحادثة في ملفات مهمة للغاية، كنا نعاني منها معاناة شديدة، فلا يمكن يكون هناك استثمار أو اقتصاد في مصر بدون بنية أساسية كالكهرباء والمياه والطرق والنقل فضلا عن المدن الجديدة والإسكان الاجتماعي وغيرهم».

قرارات الرئيس السيسي في بني سويف

وتابع: «قرارات الرئيس السيسي ببني سويف تعد ثاني حزمة حماية اجتماعية خلال عام، ففي شهر 4 الماضي بالمنيا شهدنا حزمة حماية اجتماعية كبيرة، المسألة تتعلق بإحساس الرئيس بمعاناة المواطن من التضخم والأسعار»، مؤكدا وصول أصوات المواطنين لمسامع الرئيس السيسي، والقرارات الأخيرة تهدف لحماية الطبقات الهشة في المجتمع فضلا عن الطبقة الوسطة التي تمثل العمود الفقري للمجتمع.