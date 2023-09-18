رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: اجتزنا العديد من الجوائح في عهد السيسي

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم العمل الأهلي التنموي، وذلك بداية من اعتبار 2022 عاما للمجتمع المدني حتى تأسيس التحالف الوطني ودعمه للبرامج المجتمعية لحماية المواطنين وإصدار قانون خاص بالمنظمات الأهلية.

الرئيس السيسي أعاد مصر بقوة إلى أفريقيا

وقال طلعت عبد القوي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي أعاد مصر بقوة إلى أفريقيا والمنطقة العربية والعالم.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الرئيس السيسي لم يورطنا في معركة خارج الوطن، واجتزنا في عهده العديد من الجوائح وعلى رأسها كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، مشيدا بقرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس أمس الأول في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

عبد القوي: أطالب المواطنين بنظرة للواقع

وتابع: «أطالب المواطنين بنظرة للواقع، هناك من شكك في مبادرة حياة كريمة لكن الرئيس أثبت عكس ذلك، وأنه أكثر شخص يشعر بالمواطنين ومحافظا على الوطن، بالرغم من ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية».

واختتم: «لن نعطي فرصة للعناصر الضبابية التي تريد هدم وتخريب الدولة مرة أخرى، وكلنا داعمون للرئيس السيسي من خلال التحالف بدعم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة».