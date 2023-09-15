خبيرة مصرفية: توفير سيولة دولارية يؤدي إلى حل مشكلة التضخم

قالت رانيا يعقوب الخبيرة المصرفية وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التضخم وسعر الصرف وسعر الفائدة، أكبر التحديات الموجودة أمام الدولة المصرية وليس الدولة المصرية فقط ولكن أمام الاقتصاديات الناشئة بصورة عامة.

توفير سيولة دولارية

وأضافت الخبيرة المصرفية خلال لقائها على قناة «إكسترا لايف»، أن هناك الكثير من الفرص التي ستؤدي إلى حل المشكلة، كما ستساهم في تخفيف حدتها وتخفيف الضغط على الجنيه المصري وذلك من خلال توفير سيولة دولارية.

السيولة الدولارية ستؤدي إلى حل كثير من المشاكل التي تعاني منها الدولة

وتابعت: «السيولة الدولارية ستؤدي إلى حل كثير من المشاكل التي تعاني منها الدولة المصرية وأهم الفرص اللي أمامنا طرح رخص للمستثمرين الأجانب ووجود المستثمرين والاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب أنه هيوفر عملة صعبة وأيضًا هيوفر خدمات وسلع بسعر متميز وجودة مناسبة للمواطن المصري إلى جانب التصدير».

الإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية

واستكملت: «هناك محور آخر مهم جدًا الإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية وما يحمله هذا الملف من تأكيد على تعهدات الدولة المصرية بالمضي في تمكين القطاع الخاص».