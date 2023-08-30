«زراعة الإسكندرية»: ندرس إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف بطاقة 6 ملايين متر مكعب يوميا

قال الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن مديرية الزراعة بالإسكندرية تدرس مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة 6 ملايين م٣/يوم وذلك لتحقيق أعلى استفادة من مياة الصرف وإعادة معالجتها واستخدامها في الري بالمناطق الصحراوية.

وأضاف وكيل زراعة الإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم الاجتماع مع الدكتور سعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضي والدكتور حسن شمس بجهاز تحسين الأراضي بشأن مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة 6 ملايين متر مكعب/يوم تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز تحسين الأراضي في الاستفادة من مياه الصرف وبدلاً من التخلص منها وإنفاق تكاليف بلا فائدة يتم معالجتها لاستزراع الأراضي الصحراوية بغرب الإسكندرية.

وأشار الدكتور نبيل الششتاوي إلى أنه حضر الاجتماع المهندس محمد مصطفى مدير المراقبة العامة للتعاونيات والمهندس تامر زلهف مدير منطقة امتداد أبيس ومهندسي مديرية الإصلاح الزراعي والدكتور جمال منصور والمهندس لؤي التلواني والمهندس خالد عبد الجابر مصطفى مدير إدارة الأراضي والمياة بالمديرية.

وجرى مناقشة جميع نقاط التعارض بالمسار الناقل بزمام الإصلاح الزراعي والاستصلاح ليتم عمل الدراسة الكاملة للمشروع لسرعة البدء في تنفيذة لتحقيق الهدف المطلوب وسيتم تحويل مياه الصرف الصحي والزراعي علي هذا المسار لنقل المياه إلى محطة المعالجة وإعادة ضخها واستخدامها في الري.