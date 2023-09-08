«زراعة الإسكندرية» تكرم حفظة القرآن الكريم في قرية أبو بكر الصديق بالعامرية

قال الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن مديرية الزراعة بالمحافظة تشارك المزارعين في العديد من الأنشطة المتنوعة، ليس فقط الإرشادات الزراعية وتقديم البذور والتقاوي والأسمدة والمبيدات، بل تشاركهم مجتمعيا في مجالات عديدة، مثل تنفيذ ورش تعليم السيدات على بعض الحرف اليدوية والمشغولات الجلدية، وغيرها من الأنشطة التي تساعدهم على إنشاء مشروعات صغيرة تدر عليهم دخلا لتحسين حالة أسرهم المعيشية، وكذلك عمل المسابقات الثقافية والدينية للأطفال.

تكريم حفظة القرآن الكريم

وأضاف «الششتاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مديرية الزراعة بالإسكندرية قامت بتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء قرية أبو بكر الصديق بالعامرية ثان، وذلك بحضور المهندسة أميرة الأحمدي، مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالإسكندرية، والدكتور أحمد راضي، مدير إدارة تعاون العامرية وبرج العرب، وآمال حسن علي، رئيس قسم المتابعة المالية، والمهندس جمال محمود، رئيس مجلس إدارة جمعية أبو بكر الصديق الزراعية.

مساندة ودعم المزارعين

وتابع وكيل زراعة الإسكندرية أن مديرية الزراعة تقوم دائما بتقديم العديد من الأنشطة المتنوعة والخدمات بما يتناسب مع أسر المزارعين، لخلق جو من التشارك والتعاون مع الفلاحين والمزارعين لاعتبارهم جزء مؤثر في عملية الإنتاج الزراعي، ولا بد من مساندتهم دائما والوقف إلى جانبهم في شتى مناحي الحياة.