وصول 30 ألف سائح إلى مطاري الغردقة ومرسى علم اليوم

تستقبل الغردقة ومرسى علم، اليوم، 30 ألف سائح من جنسيات أجنبية مختلفة، قادمين من أوروبا على متن 151 رحلة طيران، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السائحين

وكشف أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات يبين وصول 151 رحلة طيران إلى الغردقة ومرسى علم تقل حوالي 30 ألف سائح من جنسيات أوربية مختلفة.

استقبال السياح بالورد

وأشار «علي» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن فرق من العلاقات العامة في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، ويجري إنهاء إجراءات الوصول والنقل للفنادق عبر حافلات سياحية والتسكين في الغرف في أسرع وقت.

انتعاش السياحة في الغردقة ومرسى علم

وأوضح أن مطار الغردقة الدولي، استقبل 124 رحلة طيران على متنها قرابة 25 ألف سائح من جنسيات متنوعة، بينما يستقبل مطار مرسى علم 27 رحلة طيران دولية أوروبية، تقل على متنها 5 آلاف سائح.

ولفت إلى انتعاش حركة السياحة في الغردقة ومرسى علم تزامنًا مع ارتفاع معدل حركة الطيران السياحية الخارجية الوافدة إلى مطارات المصرية، إذ أصبحت الغردقة ومرسى علم هي الوجهة السياحية المفضلة لدى الملايين من سياح أوروبا.