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مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين على متن 34 رحلة طيران اليوم

كتب:

شاذلي عبدالراضي
10:14 ص | السبت 16 سبتمبر 2023
استقبال السياح بفنادق مرسى علم

استقبال السياح بفنادق مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 34 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل حوالي 7 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، قادمين من مطارات 8 دول أوروبية، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وقال إيهاب شكري، عضو جمعية الاستثمار بالبحر الأحمر، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم يبين وصول 34 رحلة طيران سياحية تقل حوالي 7 آلاف سائح من دول أوروبا قادمين من مطارات 8 دول هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وبلجيكا والنمسا وسويسرا.

فنادق مرسى علم تستقبل السياح بالورود

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات التسكين بالفنادق، وعمل مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحي وتنشيط السياحة في مرسى علم.

وأشار إلى أن فنادق مرسى علم على موعد لاستقبال حوالي 27 ألف سائح من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع الجاري على متن 133 رحلة طيران سياحية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

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بقلم شاذلي عبدالراضي