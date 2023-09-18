سائحان ألمانيان قطعا آلاف الأميال للاحتفال بزفافهما على شواطئ مرسى علم

عشقا مرسى علم وشواطئها الجميلة وحلما معا على إقامة حفل زفافهما وقت شروق الشمس على شواطئ مدينة مرسى علم الساحرة وتوثيق لحظات السعادة بجلسة تصوير لتكون بداية حياة زوجية جديدة وسط فرحة وسعادة بمشاركة عدد من العاملين بالقطاع السياحي وفرق الأنيميشن في مرسى علم وتبادل التهاني والتبريكات.

زفاف ألماني على شواطئ مرسى علم

أعربا ديرك ونيكلول سائحان ألمانيان عبر «الوطن» بتحقيق حلمهما في توثيق لحظات السعادة على شواطئ مرسى علم وعمل حفل زفاف مع شروق الشمس، مؤكدين أن مرسى علم هي العشق ويشعران فيها بالسعادة وسافرا آلاف الأميال من ألمانيا لتشهد مرسى علم على زفافهما.

مراسم زفاف سائحين على شواطئ مرسى علم

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن ديرك ونيكلول سائحان يحملان الجنسية الألمانية قررا أن يقيما مراسم حفل الزفاف على شواطئ مرسى علم وهي المدينة التي يعشقاها وحققا حلمهما سويا بمراسم زفاف مع شروق الشمس على الشواطئ في مشهد جمالي يعكس سحر جمال مرسى علم شواطئها الخلابة والتي تجذب آلاف السياح من مختلف أنحاء العالم، خاصة السياح الألمان الذين يتصدرون المشهد على شواطئ مرسى علم.

انتعاش السياحة في مرسى علم

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» إلى انتعاش حركة السياحة منذ مطلع العام الجاري وأن مرسى علم على موعد لاستقبال سياح من 12 جنسية أجنبية من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع الجاري، مؤكدا انتعاش السياحة بشواطئ مرسى علم وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ مطلع العام الجاري.