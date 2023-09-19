«التنظيم والإدارة» يستقبل وفدا من نامبيا لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، السفير لينيكيلا جوزيفات مبوتي، الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بدولة ناميبيا والوفد المرافق له، في إطار بحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجانبين، بمناسبة زيارته إلى مصر للمشاركة في الاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الذي عقد بالقاهرة مؤخرا، وتناول سياسات الحوكمة الموجهة لتنفيذ استراتجيات التنمية وأجندة أفريقيا 2063.

العلاقات التاريخية بين البلدين

ورحب الدكتور صالح الشيخ، بالسفير لينيكيلا جوزيفات مبوتي، والوفد المرافق له، مثمّنا زيارته الكريمة ومؤكدا على العلاقات التاريخية بين البلدين، ودعم الدولة المصرية لحركات التحرر الوطني ومساندة نامبيا حتى نالت استقلالها في عام 1990، لافتا إلى أنّ الزيارة تأتي في إطار سعي الجانبين لتعميق وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور صالح الشيخ جهود الدولة المصرية لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها، موضحًا الدعم الكبير الذي تحظي به تلك الجهود من القيادة السياسية.

انتقال الوزارات والمؤسسات للعاصمة الإدارية

واستعرض رئيس الجهاز، عملية انتقال الوزارات والمؤسسات إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة والإنجازات التي تحققت في هذا الشأن، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها بالوحدات الإدارية المنتقلة والخطة التدريبية لبناء وتنمية قدرات الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية.

من جانبه، أشار السفير لينيكيلا جوزيفات مبوتي، إلى العلاقات التاريخية التي تربط بلاده بمصر، معربا عن تقديرهم البالغ لدور مصر في دعم كفاح شعب ناميبيا من اجل الاستقلال، وأكد اهتمامهم بتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، وبحث سبل الإفادة من الخبرة المصرية في مجال الإصلاح الإداري بشكل عام، ورفع كفاءة العاملين في مجال الخدمة المدنية، ومنظومة المسابقات المركزية، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل خاص.

وعلى هامش الزيارة، أجرى الوفد الناميبي زيارة إلى مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، والذي صنفته الآلية الأفريقية كأفضل الممارسات في القارة، كما زار العاصمة الإدارية الجديدة، وأشاد السفير جوزيفات مبوتي بالتطور الكبير الذي لمسه خلال جولته و الوفد المرافق بالحي الحكومي، والذي يعد نموذجًا يحتذى به من الدول الأفريقية الأخرى.