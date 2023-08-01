«التنظيم والإدارة» يبدأ تقييم المتقدمين لـ30 ألف وظيفة معلم مساعد اليوم

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تقييم المتقدمين لمسابقة شغل وظائف 30 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتستمر أعمال التقييم في الفترة من 1 أغسطس الجاري إلى 21 أكتوبر، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وبدأت أعمال التقييم بمحافظة القاهرة، وتستمر على مدار يومين، على أن تتوالى باقي المحافظات تباعا.

تحصين المنظومة ضد أي تدخل أو عبث بشري

ويجدد الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة تحذيره للمتقدمين من الانسياق وراء أي شخص يدعى قدرته على التأثير في العملية الامتحانية لصالح متقدم أو غيره؛ إذ أن الجهاز حصن المنظومة ضد أي تدخل أو عبث بشري، وذلك في إطار الحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ولضمان اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة العامة.

التقدم للوظائف إلكترونيا على بوابة الوظائف الحكومية

وأعلن الجهاز المركزي عن المسابقة في 9 فبراير 2023، وفتح باب التقديم إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من 23 فبراير الماضي حتى 9 مارس 2023، ومن المقرر أن يجرى الاختبار في الفترة من أول أغسطس إلى 21 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.