«التنظيم والإدارة» تبدأ تطبيق جزئي لنظام العمل من المنزل

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، تنفيذ تجربة العمل عن بُعد، بداية من اليوم، بمعدل يوم واحد من المنزل أسبوعيا، لعدد من الإدارات المركزية في الجهاز، بعد تسليم جميع الموظفين في الإدارات أجهزة «لاب توب» أو «تابلت» وAPN (شبكة اتصال مؤمنة)، والتأكد من جاهزية منظومة العمل الداخلي الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، فضلا عن اختبارها لمدة كافية.

وقال رئيس الجهاز إنّ القرار جاء نتيجة عمل دؤوب استمر على مدار 5 سنوات؛ حيث نفذ الجهاز مشروع الذاكرة المؤسسية، والذي تم من خلاله تحويل ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية، تمهيدا لرقمنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل أروقة الجهاز.

رقمنة أكثر من 18 مليون مستند

وأضاف الدكتور صالح الشيخ، أنّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهى بالفعل من رقمنة أكثر من 18 مليون مستند، بالتوازي مع إنشاء منظومة العمل الداخلي الرقمي مدعومة بأرشيف رقمي يضم المستندات التي لدى الجهاز، حيث أصبحت المنظومة هي الآلية الرقمية للعمل داخل الجهاز بدلا من دورة العمل الورقية، فضلا عن إعادة هندسة إجراءات العمل.

وتابع أنّه في إطار استكمال منظومة رقمنة العمل، أنشأ الجهاز منظومة التراسل المؤسسي الرقمي للربط بينه وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتم بالفعل الربط مع العديد من الجهات، والتي تلقى الجهاز من خلالها 10 آلاف و663 مراسلة خلال شهر أغسطس الماضي فقط.

وكشف الدكتور صالح الشيخ، عن أنّه جار متابعة تقدم العمل عبر منظومة العمل الداخلي الرقمي في باقي الإدارات، وبمجرد التأكد من جاهزيتها ستنضم للإدارات التي ستعمل يوما عن بعد أسبوعيا، إضافة إلى متابعة وتقييم أداء الإدارات التي ستبدأ تنفيذ القرار للتأكد من انتظام سير العمل بشكل جيد.

متابعة وتقييم أداء الإدارات

يذكر أنّ منظومات العمل الرقمية، سواء الخاصة بالذاكرة المؤسسية الرقمية أو منظومة العمل الداخلي الرقمي أو التراسل المؤسسي الرقمي، تمت بواسطة أبناء الجهاز، وجرى تطويرها بواسطة العاملين به، بدءا من إعادة هندسة الإجراءات مرورا بتطوير دورات العمل وانتهاء بتطوير التطبيقات الالكترونية وتنفيذها واختبارها.