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رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني: علاقتنا مع «التنظيم والإدارة المصري» عميقة

كتب:

محمد عزالدين
06:09 م | الأحد 13 أغسطس 2023
سامح الناصر

سامح الناصر

قال سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، إنّ جائحة كورونا كان لها انعكاسات نفسية سلبية وفهم الموظف في أداء مهام عمله، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى التعليم عن بعد غيّر مفاهيم كثيرة، مؤكدا أن علاقة بلاده مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري عميقة.

أثرت في حماس الموظفين لوظائفهم

وأضاف الناصر في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، في حلقة خاصة من برنامج «ثم ماذا حدث»، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك حاجة إلى عمل متكامل بين أجهزة الخدمة المدنية من أجل تطوير الموارد البشرية للتعافي من هذه المرحلة التي استمرت عامين ونصف العام وأثرت في حماس الموظفين لوظائفهم.

وأكد، على ضرورة التركيز على الجانب البحثي في التعامل مع الموظفين، وألا يكون الجهاز الحكومي شكلا من أشكال البطالة المقنعة، وبالتالي، يجب أن تُحدد الأولويات بدقة وماهية الوظائف التي يحتاجها الجهاز الإداري للدولة.

الجهد منظم وليس عشوائيا

وواصل: «نسعى إلى الاستفادة من تجارب وخبرات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحيث لا نبدأ العمل من الصفر، ولكن نوفر وقتا وجهدا ومالا، فالجهد منظم وليس عشوائيا حيث تتسم علاقتنا مع الجهاز بالعمق والواقعية والحاجة الفعلية».

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بقلم محمد عزالدين