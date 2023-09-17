نائب رئيس حزب المؤتمر: ندعم ترشح الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات

كشف رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق ونائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب دعا الرئيس السيسي للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

استكمال الإنجازات

أضاف فرحات خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي لم يعلن حتى الآن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدًا أن تأييد حزب المؤتمر لترشيح الرئيس السيسي للانتخابات المقبلة، يأتي من أجل استكمال المرحلة التي بدأت والإنجازات التي انطلقت منذ 2014.

وأشار الدكتور رضا فرحات إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لم تكن مطروحة في الحوار الوطني، موضحا أن هناك توصية بضرورة إجرائها تحت إشراف قضائي كامل.

ضرورة الاستمرار في الحوار الوطني

وناشد بعدم إغلاق الحوار الوطني، حتى وإن خصص له اجتماع دوري نصف سنوي لطرح قضية عامة، بحضور كل القوى السياسية والاستماع لمختلف الرؤى والأطروحات.