مركز البحوث الزراعية ينظم قافلة بيطرية مجانية لمحافظة جنوب سيناء

أطلق مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية لمحافظة جنوب سيناء لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري محافظة جنوب سيناء في الفترة من 16 سبتمبر الي 18 سبتمبر 2023.

وقال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين إن هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة جنوب سيناء وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

فحص الحيوانات

أضاف فاضل ان هذه القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين بقري محافظة جنوب سيناء و سوف تجوب عدة قري بمحافظة جنوب سيناء في إطار مبادرة حياة كريمة.

تحصين الحيوانات

افاد فاضل ان هذه القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.