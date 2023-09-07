علاج 900 رأس ماشية في قافلة بيطرية مجانية بالضبعة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، استمرار جهود المحافظة في تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها مع الدفع بمزيد من القوافل البيطرية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية والمجتمع المدني، للوصول إلى جميع المناطق، وجرى إطلاق قافلة لقرية جلالة في مركز ومدينة الضبعة.

توقيع الكشف البيطري على 900 رأس

وقال محافظ مطروح، إن أطباء القافلة البيطرية، تمكنوا من توقيع الكشف الطبي والعلاجي على 900 رأس، مع الدفع بقافلة أخرى الأحد المقبل إلى قرية سواني سمالوس بالضبعة.

قافلة مبادرة حياة كريمة

وصرح الدكتور سعد فاروق جويلي مدير عام الطب البيطري بمطروح، أن القافلة البيطرية تأتي في إطار مبادرة حياة كريمة لخدمة المجتمع، بالتنسيق مع إحدى شركات قطاع البترول وجمعية الأورمان.

وجرى توقيع الكشف الطبي على 500 رأس، ومكافحة طفيليات داخلية وخارجية في الأغنام، و 150 رأس تحصينات، و 150 رأس ترقيم وتسجيل 100 رأس علاجات لأمراض باطنه وجلدية وجراحية.

350 ألف رأس من الأغنام

وقال مدير عام الطب البيطري بمطروح، في بيان إن القافلة تستهدف الحفاظ على سلالة أغنام البرقي، والتي تشتهر بها محافظة مطروح، ويبلغ عددها ما يقرب من 350 ألف رأس من الأغنام والماعز.