في ورش عمل أون لاين.. «الضرائب» تشرح للممولين «معايير احتساب ضريبة الأجور»

أعلن الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تنظيم المصلحة لورش عمل فنية أون لاين، للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة «الفرعية الأولى، والفرعية الثانية»، لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع حتى 11 أكتوبر 2023، في تمام الساعة 11 صباحًا، وذلك للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها، والإجابة على كافة استفسارات الممولين.

منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

وأوضح «الضباعني»، أنَّ المرحلة الرابعة «الفرعية الأولى» من المنظومة تشمل إلزام 500 جهة وشركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 أكتوبر 2023، والمرحلة الرابعة «الفرعية الثانية» من المنظومة تشمل إلزام 1000 جهة وشركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 ديسمبر 2023، والواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بقرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023، والمعلن عنه بالموقع الإلكتروني للمصلحة.

وقال إنَّ تنظيم المصلحة لورش العمل هذه يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات لتسهيل انضمامهم للمنظومة.

الضرائب تشرح معايير احتساب ضريبة الأجور

وطالب رئيس مصلحة الضرائب، الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الرابعة «الفرعية الأولى، والفرعية الثانية» لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بضرورة حضور هذه الورش الفنية، وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتمّ إجراؤها أثناء هذه الورش.

الضرائب تخصص رابطًا لشرح ضريبة الأجور والمرتبات

ولفت إلى أنَّه تمّ إرسال رابط خاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين، وكذلك إرسال بيانات وخطوات الدخول على البيئة التجريبية لهم وذلك على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل بقواعد البيانات لدى المصلحة والتي تمّ تسجيلها بمعرفتهم، موضحًا أنَّه بالنسبة للفريق الفني لتكنولوجيا المعلومات فريق «IT» بمؤسسات الممولين يمكنه التواصل مع الدعم الفني الهاتفي على الرقم المختصر 16395 ثم الضغط على رقم 7 ثم رقم 2، وذلك للحصول على الدعم الفني اللازم.

وقال إنَّ منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الاجتماعية، التأمين الصحي، إلخ)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة وتأكيد صحة النتائج.

وأشار إلى أنَّه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وورش العمل الفنية، وقرارات الإلزام الخاصة بالمنظومة من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي.

جدير بالذكر، أنَّ مركز الاتصالات المتكامل يتلقى الاستفسارات على 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.