مبادرة أشبال مصر الرقمية.. فرصة ابنك الأخيرة قبل إغلاق باب التسجيل 

ساعات قليلة وتغلق مبادرة أشبال مصر الرقمية باب التسجيل، والتي من المقرر أن تنتهي غدا، إذ تستهدف إعداد جيل من الكوادر المتميزة من طلاب المدارس في مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.

تفاصيل إطلاق مبادرة أشبال مصر الرقمية

وفقا لما ذكرته وزارة الاتصالات، فإن الدفعة الأولى من مبادرة أشبال مصر الرقمية كانت في مايو 2022، وهي منحة مجانية مقدمة للطلاب المتفوقين من الصف الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي من جميع المدارس في كل المحافظات، ولمُددٍ تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، وفقًا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسي للمتقدمين.

شروط الالتحاق في مبادرة أشبال مصر الرقمية

وتشمل شروط الالتحاق بمبادرة أشبال مصر الرقيمة، أن يكون المتقدم من الطلاب المتفوقين فى الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم.

- مقيد في أي مدرسة داخل مصر، ومن الطلاب الذين يلتحقون بداية من الصف الأول الإعدادي إلى الثاني الثانوي العام القادم من جميع المحافظات.

- اختيار أفضل الطلاب المتقدمين من خلال تنفيذ مجموعة من اختبارات القبول للمتقدمين، الذين ينطبق عليهم الشروط قبل الالتحاق بالمبادرة.

- يبدأ التدريب الفعلي للدفعة الثانية في أكتوبر المقبل.

مناهج مبادرة أشبال مصر الرقمية

وفقا لأحدث التطورات العالمية في مختلف المجالات التكنولوجية مثل: الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعى والروبوتات، وعلوم البيانات، والأنظمة المدمجة، بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية الحياتية والقيادية للطلاب، وكذلك تنفيذ أنشطة علمية وثقافية واجتماعية لبناء الشخصية المصرية القيادية القادرة على التفاعل مع علوم المستقبل.

وتوفر مبادرة أشبال مصر الرقمية رحلة تعليمية متكاملة وبيئة تشاركية تفاعلية محفزة على الإبداع والتميز والابتكار لدى النشء من خلال توفير عناصر تدريب متنوعة للطلاب، وإتاحة التدريب العلمي والعملي بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في العلوم التكنولوجية المختلفة.