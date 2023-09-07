كيف تشترك لابنك في مبادرة «أشبال مصر الرقمية»؟.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

يبحث كثير من أولياء الأمور عن الفرص المتاحة لتطوير وتنمية أطفالهم، وهو ما أتاحته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من مبادرة «أشبال مصر الرقمية» لإعداد جيل من الكوادر المتميزة من طلاب المدارس في مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.

وأوضحت الوزارة أنّ «أشبال مصر الرقمية»، تمنح الطلاب فرصة ليصبحوا مؤهلين لمجتمع مصر الرقمية الذي تسعى له الدولة المصرية، ليكون قادرا على مواكبة أحدث تكنولوجيات العصر ومتطلبات المستقبل محليًا وعالميًا.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل مبادرة «أشبال مصر الرقمية» من وزارة الاتصالات، على هذا النحو:

مبادرة «أشبال مصر الرقمية»

يستمر التسجيل في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» عبر الموقع الرسمي للمبادرة (deci.gov.eg) حتى 10 سبتمبر الجاري.

- مبادرة مبادرة «أشبال مصر الرقمية» مجانية مقدمة للطلاب المتفوقين من الصف الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي من جميع المدارس المصرية في جميع المحافظات ولمُددٍ تتراوح بين سنة إلى 5 سنوات وفقًا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسي للمتقدمين.

- يجب أن يستوفي الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمبادرة شروط التقديم ومعايير القبول الخاصة بكل عام دراسي.

- تنتهج المبادرة منهاجا لتنمية مهارات طلاب المدارس وفق أحدث التطورات العالمية في مختلف المجالات التكنولوجية، مثل «الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعى والروبوتات، وعلوم البيانات، والأنظمة المدمجة»، إضافة إلى بناء المهارات الشخصية الحياتية والقيادية للطلاب، وتنفيذ أنشطة علمية وثقافية واجتماعية لبناء الشخصية المصرية القيادية القادرة على التفاعل مع علوم المستقبل.

- توفر المبادرة رحلة تعليمية متكاملة وبيئية تشاركية تفاعلية محفزة على الإبداع والتميز والابتكار لدى النشء من خلال توفير عناصر تدريب متنوعة للطلاب وإتاحة التدريب العلمي والعملي بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في العلوم التكنولوجية المختلفة.

- تتميز المبادرة بأنّها تستهدف فئة عمرية لديها شغفا لمعرفة أحدث التقنيات في مجالات التكنولوجيا، وهي فئة تعد النواة لشباب المستقبل الذي سيدعم مشروعات مصر الرقمية من جميع المحافظات.

شروط المشاركة في مبادرة «أشبال مصر الرقمية»

ووفقا للمهندس وليد الإنجباوي، المدير التنفيذي للمبادرة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإنّ المبادرة وضعت شروطا محددة للتقديم في المنحة هذا العام، كما يلي.

- أن يكون المتقدم/ المتقدمة من الطلاب المتفوقين في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم.

- أن يكون مقيدا في أي مدرسة داخل مصر، ومن الطلاب الذين سيلتحقون بداية من الصف الأول الإعدادي إلى الثاني الثانوي العام القادم من جميع المحافظات.

- المبادرة حريصة على اختيار أفضل الطلاب المتقدمين من خلال تنفيذ مجموعة اختبارات القبول للمتقدمين الذين ينطبق عليهم الشروط قبل الالتحاق بالمبادرة.

- يبدأ التدريب الفعلي للدفعة الثانية في أكتوبر المقبل.