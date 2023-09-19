فعاليات الاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي 93.. أغاني شعبية وتراثية

تستعد الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، لتنظيم عروض وفعاليات متنوعة ومميزة في اليوم الوطني السعودي 93، وستُقام هذه العروض والفعاليات في العاصمة الرياض ومدينة جدة.

الاحتفال باليوم الوطني السعودي 93

تستضيف مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حفلات اليوم الوطني السعودي 93، وتشارك فيها نخبة من كبار الفنانين السعوديين والعرب، كما تُقام أيضًا بعض الحفلات خارج المملكة للتعبير عن التضامن مع السعوديين في هذه الذكرى الغالية.

ومن أبرز الحفلات الموسيقية المقرر إقامتها خلال اليوم الوطني السعودي 93، ما يلي:

- حفل محمد عبده في جدة سوبر دوم، 22 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- حفل ماجد المهندس في الدمام، 23 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- حفل فرقة تعزف والجمهور يغني، في جامعة الأمير نورة، 23 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- حفلات متنوعة في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، الخبر، الجبيل، الظهران، الأحساء، بريدة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، جازان، نجران، عسير، الباحة.

- حفل حسين الجسمي وداليا مبارك، في فندق قصر الإمارات بالإمارات، السبت 23 سبتمبر، احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ93.

وتشمل الحفلات الموسيقية التي تُقام في اليوم الوطني السعودي 93، مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية السعودية، بالإضافة إلى الأغاني الشعبية والتراثية، وتعبر جميعها عن حب الوطن والفخر به، وهي من أهم طقوس الاحتفال.

إجازة اليوم الوطني السعودي 93

وذكرت السلطات السعودية، أنّ إجازة اليوم الوطني السعودي 93، السبت المقبل، الموافق 8 ربيع أول 1445 للقطاعين العام والخاص، على أن يتم ترحيلها بنص القانون إلى الأحد 24 سبتمبر، وبذلك تشمل إجازة اليوم الوطني، 3 أيام، بواقع يومين للعطلة الرسمية وهما الجمعة والسبت وإضافة يوم الأحد إليهما.

ويُحتفل مواطنو المملكة، باليوم الوطني السعودي، 23 سبتمبر من كل عام، ليصادف هذا اليوم ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1932.