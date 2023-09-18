وظائف بنك مصر للعمل في السعودية.. إليك الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك مصر عن وظائف شاغرة عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن» للعمل في عدة وظائف بفروع البنك في السعودية، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الجامعي تكون مناسبة لمؤهلاتهم، ولمساعدتهم على بدء حياتهم العملية، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة وظائف بنك مصر والشروط وطريقة التقديم.

وظائف بنك مصر.. الشروط وطريقة التقديم

وفي إطار سلسة خدماته المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» وظائف بنك مصر والشروط وطريقة التقديم، والتي جاءت على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة لوظائف بنك مصر

وجاءت تخصصات الوظائف المطلوبة في بنك مصر على النحو التالي:

مسؤول قاعدة البيانات DBA

ومهمته تثبيت وتكوين وصيانة وأداء بيئة قاعدة بيانات البنك.

ويتطلب أن يكون لديه خبره لا تقل عن 3 سنوات من الخبرة في دور DBA، وفهم قوي لقاعدة بيانات Oracle في البيئة المصرفية T24 Core.

مسؤول حسابات رئيسية

- وتكون مهمته تكوين وصيانة قاعدة بيانات Oracle وMicrosoft SQL Server.

- إجراء ضبط أداء قاعدة البيانات وتحسينه.

- مراقبة أداء قاعدة البيانات وتحديد المشكلات وحلها.

- تنفيذ والحفاظ على تدابير أمن قاعدة البيانات.

- النسخ الاحتياطي واستعادة قواعد البيانات.

- إدارة مستخدمي قاعدة البيانات والأذونات.

- العمل مع أعضاء فريق تكنولوجيا المعلومات الآخرين لضمان التشغيل السلس لبيئة قاعدة بيانات البنك.

المؤهلات والخبرة والمهارات المطلوبة لوظائف بنك مصر

وجاءت المؤهلات والخبرات المطلوبة لوظائف بنك مصر على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم لوظائف بنك مصر حاصلاً على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.

- أن تكون لديه 3 سنوات من الخبرة في دور DBA.

- يتمتع بفهم قوي لقاعدة بيانات Oracle وMS SQL Server وTemenos T24.

- تتوافر لديه خبرة في ضبط أداء قاعدة البيانات وتحسينها.

- تتوافر لديه خبرة في أدوات مراقبة قواعد البيانات مثل Oracle Enterprise Manager.

- تجربة مع أدوات أمان قاعدة البيانات مثل Oracle Database Vault.

- تجربة مع أدوات النسخ الاحتياطي واستعادة قاعدة البيانات مثل Oracle Recovery Manager.

- يتمتع بمهارات قوية في حل المشكلات والتحليل.

- القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق.

- أن يتمتع بمهارات تواصل قوية مع الآخرين.

شروط وظائف بنك مصر والمهارات المطلوبة وطريقة التقديم

وجاءت وظائف بنك مصر للعمل في السعودية والشروط المطلوبة كالتالي:

- تجربة مع منصات الحوسبة السحابية مثل Oracle OCI.

- تجربة مع قواعد البيانات مفتوحة المصدر مثل MongoDB وMySQL.

- خبرة في لغات البرمجة النصية مثل Python أو Bash.

- تجربة مع أدوات قاعدة البيانات مثل Ansible أو Terraform.

- خبرة مع ITIL وأطر إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات الأخرى.

وللتقدم على وظائف بنك مصر يمكن الدخول على الصفحة الرئيسية للنبك عبر موقع لينكد إن ومعرفة باقي الشروط وطريقة التقديم.